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Стало известно, как будут выглядеть вагоны для новой линии метро Петербурга
Сегодня, 12:59
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nadezhda_sib

Стало известно, как будут выглядеть вагоны для новой линии метро Петербурга

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Их планируют запустить на новой линии метро.

C 19 по 21 июня в Петербурге пройдет Международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTRANSPORT. На нем покажут новый поезд для петербургской подземки. Об этом рассказала пресс-служба метрополитена. 

Макет нового поезда представит АО "Трансмашхолдинг". Состав предназначен для перевозки пассажиров на шестой линии метро, которую планируют открыть. Его окрасят в цвет будущей линии - коричневый. Рабочее название состава - "2020". Его особенности - новая аэродинамика кузова и оригинальная система световых решений. Элементы интерьера выполнены в стиле арт-деко. 

Презентация состава "2020" состоится 20 июня в павильоне Н выставочного центра "Экспофорум".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный разбил окно в вагоне на станции метро "Гражданский проспект". 

Фото: пресс-служба петербургского метро

Теги: новый вагон метро, состав 2020, форум пассажирского транспорта, экспофорум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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