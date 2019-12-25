Беглов заявил о планах строительства метро до Пулково и Экспофорума

Бюджет Петербурга предусматривает выделение 200 млрд рублей на развитие метрополитена в течение ближайших трех лет.

Проектирование и строительство новой ветки петербургского метро, соединяющей аэропорт Пулково и выставочный комплекс Экспофорум, признано важным этапом модернизации городской транспортной системы. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник уточнил, что бюджет Петербурга предусматривает выделение 200 млрд рублей на развитие метрополитена в течение ближайших трех лет. При условии федеральной поддержки городские власти готовы увеличить темпы реализации проекта, выполнив поручение главы государства о разработке маршрута метро до аэропорта с последующим продолжением трассы до территории выставки.

Беглов отметил особую значимость подобного проекта для города, подчеркивая, что Петербург активно исполняет ряд столичных функций, включая организацию крупных международных мероприятий. Ежегодно в городе проходит более 20 глобальных форумов. Одновременно ведутся масштабные строительные проекты, среди которых создание двух технологических зон в Пушкинском районе и расширение инфраструктуры аэропорта Пулково, приближающегося к своему лимиту пассажиропотока. Рост числа туристов в Петербурге продолжается.

Реализация проекта по удлинению Кировско-Выборгской линии до указанных объектов станет катализатором ускоренного развития южных районов и привлечет частные инвестиции объемом порядка 1,5 трлн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты завершают отделку коридора у станции "Кировский завод" в Петербурге.

Фото: Piter.TV