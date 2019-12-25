Шестой тоннелепроходческий щит выйдет на трассу новой линии метро Петербурга в начале 2026 года

В настоящее время активные строительные работы ведутся сразу на нескольких направлениях метростроения.

Строительство Красносельско-Калининской линии петербургского метро продолжает набирать темп. В первом квартале 2026 года к работам подключится шестой тоннелепроходческий щит. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил 18 декабря в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

Как отметил портал "Строительный Петербург", в настоящее время активные строительные работы ведутся сразу на нескольких направлениях метростроения. В частности, создаются объекты в районе будущей станции "Каменка", а также на новых участках Невско-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской линий. Эти проекты должны существенно повысить транспортную доступность развивающихся районов города.

Губернатор подтвердил, что до конца декабря текущего года планируется ввод в эксплуатацию двух станций первого пускового участка Красносельско-Калининской линии — "Путиловской" и "Юго-Западной". Параллельно уже ведётся проходка двух тоннелей второго участка, который соединит "Путиловскую" со станцией "Каретная".

Одновременно начата подготовка документации для следующего этапа развития линии. Разрабатываются проекты планировки и межевания третьего пускового участка — от станции "Каретная" до станции "Полюстровский проспект-1", включая новую станцию "Лиговский проспект-2". Кроме того, предусмотрены решения для опережающего строительства пересадочного узла на "Лиговском проспекте-2". Вестибюль станции планируется разместить на площади перед терминалом высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).

Реализация этих проектов позволит перераспределить пассажиропотоки и снизить нагрузку на перегруженные пересадочные узлы "Площадь Восстания" и "Маяковская". В перспективе это обеспечит более равномерное распределение пассажиров между четырьмя линиями метрополитена и повысит связанность транспортной системы города.

Фото: Piter.TV