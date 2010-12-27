Неизвестный разбил окно в вагоне на станции "Гражданский проспект"

Осколки рассыпались по всему сидению и полу.

Утром 19 июня на станции метро "Гражданский проспект" произошло ЧП. По словам очевидцев, "кому-то стало жарко", и он разбил стекло в вагоне. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что в раме полностью отсутствует стекло: его нет даже в форточках. Осколки рассыпались по всему сидению и полу. Пассажиров из вагона при этом не вывели.

Один из пользователей интернета предположил, что это мог сделать тот же мужчина, который недавно разбил дверь в вагоне на станции метро "Парк Победы".

Ранее мы писали, что злоумышленник разбивал стекла в машине и доставал ценные вещи.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург