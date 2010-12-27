Злоумышленник разбивал стекла в машине и доставал ценные вещи

При этом в машине находились пассажиры.

Оперативники уголовного розыска раскрыли два грабежа с участием одного и того же злоумышленника. Он совершил их в Выборгском и Петроградском районе Петербурга. Об этом 19-го июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В обоих случаях мужчина разбивал переднее пассажирское стекло и крал из машины ценные вещи. Первый подобный случай, как установили сотрудники правоохранительных органов, произошел 14 ноября 2018 на улице Хошимина. Из автомобиля неизвестный преступник открыто похитил сумку у 35-летнего мужчины. В ней было 9400 долларов США, банковские карты, документы и ноутбук стоимостью 45 тыс. рублей.

Вторая кража произошла 17 декабря 2018 на улице Зверинской. Так же разбив стекло, злоумышленник брызнул в лицо из газового баллончика 29-летнему мужчине и вырвал из его рук сумку. Ущерб составил 1,4 млн рублей.

По данным фактам возбуждили уголовные дела по части 2 и 3 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В ходе розысков правоохранительные органы задержали 44-летнего гражданина сопредельного государства. При этом сначала он предъявил паспорт гражданина РФ со своей фотографией, но с признаками подделки. Теперь на задержанного могут завести уголовное дело за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

Подозреваемый заключен под стражу. Оперативники ищут других участников этих преступлений.

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