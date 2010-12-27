В Петербурге коллекторы пять лет угрожали супруге умершего должника

С женщины требовали 400 тысяч рублей и грозились местным телевидением, полицией, оценкой жилища и изъятием.

К петербургским судебным приставам обратилась 56-летняя женщина и заявила, что в течение пяти лет ее терроризируют коллекторы. Она рассказала, что ее муж взял в микрофинансовой организации "Домашние деньги" 40 тысяч рублей. Деньги он не вернул и спустя год умер. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу.

По словам заявительницы, коллекторов не остановила смерть должника. На протяжении пяти лет они требовали с вдовы оплаты долга, который за это время вырос до 400 тысяч рублей. В последнее время ей начали угрожать местным телевидением, полицией, оценкой жилища и изъятием. Объяснения женщины, что ее муж давно умер, не срабатывали.

Приставы составили в отношении микрофинансовой организации "Домашние деньги" административный протокол и направили материалы дела в суд. Организацию заподозрили в нарушении закона. Теперь нарушителям грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что безработная петербурженка разыскивает знакомого, которому одолжила 2,5 млн рублей.

Фото: пресс-служба УФССП по Петербургу