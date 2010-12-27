Безработная петербурженка разыскивает знакомого, которому одолжила 2,5 млн рублей

Мужчина обещал вернуть долг с процентами.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 33-летняя безработная женщина. Она попросила помочь разыскать знакомого, который одолжил крупную сумму денег и пропал. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что 15 марта встретилась со знакомым в одном из кафе торгового центра на Комендантском проспекте. Она одолжила ему 2,5 млн рублей. Мужчина пообещал вернуть долг с процентами. Они договорились, что 15 июня женщина получит назад три миллиона.

В положенный срок мужчина так и не появился. Петербурженка заявила, что он не выходит на связь. По факту случившегося ведется проверка.

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Фото: Piter.TV