Двое неизвестных украли из квартиры в Петергофе далматинца

При этом деньги и драгоценности грабители трогать не стали.

Накануне в одной из квартир Петергофа произошла весьма необычная кража. Двое неизвестных пробрались в жилое помещение на улице Жарновецкого и похитили у хозяина четвероногого друга породы "Далматинец". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Интересно, что деньги, драгоценности и бытовая техника грабителей не заинтересовали. Чем приглянулся ворам пес, пока неясно. Правоохранители уточняют, что живой товар сбыть гораздо сложнее, чем украденные вещи.

По факту случившегося ведется расследование. Грабителей и собаку ищет полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге раскрыли кражу ювелирных украшений на миллион рублей.

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