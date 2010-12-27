В Петербурге раскрыли кражу ювелирных украшений на миллион рублей

Мужчина оставил свои ключи от квартиры знакомому, а по приезду не досчитался ценных вещей.

Накануне в отдел полиции обратился 35-летний мужчина и заявил о пропаже из квартиры ценных вещей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший рассказал, что, уезжая в командировку, оставил своему 38-летнему знакомому ключи. Он должен был выгуливать собак. Однако мужчина решил воспользоваться положением и начал приводить в квартиру посторонних женщин. Одна из них и украла ювелирные украшения на сумму миллион рублей.

Следствию удалось задержать подозреваемую. Ей оказалась 48-летняя женщина. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Кража". Сейчас она находится по подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что сотрудницу "Алросы" поймали на краже алмазов на 22 млн рублей.

Фото: Piter.TV