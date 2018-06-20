Петербуржец, выломавший стекло в вагоне, получил уголовную статью за вандализм

Полиция знает, кем оказался нарушитель на видеозаписи пассажиров метро.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении петербуржца, устроившего погром в вагоне метро на станции "Парк Победы". Мужчина с разбегу разбил стекло на одной из дверей состава. Теперь его действия полиция квалифицирует как вандализм. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Оперативники добавляют, что личность злоумышленника установлена. Им оказался 28-летний местный житель. В ближайшее время гражданина привлекут к ответственности.

Напомним, что агрессивный преступник силой пытался открыть дверь в вагоне подземного поезда. Ему удалось выйти, когда состав уже приближался к платформе. После этого молодой человек сбежал.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб