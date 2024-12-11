Видео: полиция Петербурга изъяла более 450 бриллиантов у иностранцев

Драгоценности стоили 6 млн рублей, но были реализованы за 5,5 млн рублей.

Петербургские полицейские изъяли 456 бриллиантов в Петербурге. Задержаны двое мужчин, которые подозреваются в незаконном обороте драгоценных камней (ч. 4 ст. 191 УК РФ), рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском шоссе злоумышленники продали крупную партию бриллиантов, нарушив законодательство РФ. Драгоценности стоили 6 млн рублей, но были реализованы за 5,5 млн рублей.

Помимо бриллиантов, в ходе обыска у подозреваемых, уроженцев Армении, изъяты телефоны, техника, свыше 15 тыс. долларов и 740 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: угонщик авто с проспекта Солидарности арестован на 10 суток.

Видео: Telegram / Ирина Волк