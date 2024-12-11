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В Петербурге задержали троих иностранцев с бриллиантами на 6 млн рублей
Сегодня, 9:59
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В Петербурге задержали троих иностранцев с бриллиантами на 6 млн рублей

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Правоохранители изъяли 456 бриллиантов, технику, 741 тыс. рублей и почти 15,2 тыс. долларов.

На ювелирной выставке в "Экспофоруме" в Пушкинском районе Петербурга задержали троих иностранцев с бриллиантами, пишет "Фонтанка" 10 февраля. 

Отмечается, что в павильоне экспозиции "Настоящие бриллианты" заключили незаконную сделку по продаже драгоценных камней. Бриллианты стоили 6 млн рублей, их реализовали за 5,5 млн рублей. 

Были задержаны двое граждан Армении в возрасте 33 и 45 лет и их 41-летний соотечественник с российским паспортом. На последнего мужчину регистрировали ИП по продаже ювелирных изделий. 

Правоохранители изъяли 456 бриллиантов, технику, 741 тыс. рублей и почти 15,2 тыс. долларов. Возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге слесарь пробивал дыры в полу и выносил ценные вещи из квартир. 

Фото: Piter.TV

Теги: бриллианты, незаконный оборот драгоценных камней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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