В Петербурге задержали троих иностранцев с бриллиантами на 6 млн рублей

Правоохранители изъяли 456 бриллиантов, технику, 741 тыс. рублей и почти 15,2 тыс. долларов.

На ювелирной выставке в "Экспофоруме" в Пушкинском районе Петербурга задержали троих иностранцев с бриллиантами, пишет "Фонтанка" 10 февраля.

Отмечается, что в павильоне экспозиции "Настоящие бриллианты" заключили незаконную сделку по продаже драгоценных камней. Бриллианты стоили 6 млн рублей, их реализовали за 5,5 млн рублей.

Были задержаны двое граждан Армении в возрасте 33 и 45 лет и их 41-летний соотечественник с российским паспортом. На последнего мужчину регистрировали ИП по продаже ювелирных изделий.

Правоохранители изъяли 456 бриллиантов, технику, 741 тыс. рублей и почти 15,2 тыс. долларов. Возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РФ.

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Фото: Piter.TV