В Петербурге слесарь пробивал дыры в полу и выносил ценные вещи из квартир

Злоумышленника удалось вычислить по отпечаткам его обуви.

Петербуржец проделывал дыры в полах квартир и похищал имущество, теперь его ожидает судебное разбирательство. Подробностями поделилась прокуратура Кировского района.

По версии следствия, 60-летний обвиняемый 13 октября 2021 года выбил через подвальное помещение дыру в полу одной из квартир, расположенных на первом этаже в доме 59 по Ленинградской улице. Через дыру мужчина залез в квартиру, откуда похитил золотые кольца, серьги, цепочки, малахитовую шкатулку, норковую шубу и шубу из черно-бурой лисы – всего на общую сумму примерно 1 млн рублей.

Аналогичным образом он похитил имущество 28 апреля 2022 года из квартиры на первом этаже в доме 175 по проспекту Народного Ополчения. Обвиняемый вынес из жилища драгоценности на сумму более 100 тысяч рублей.

Кроме того, пострадавшими оказались собственники одной из квартир в доме 124 по проспекту Стачек. Там 18 мая 2023 года мужчина из подвала проломил пол в спальню квартиры. Оттуда он похитил денежные средства, ювелирные изделия, а также технику на сумму более 453 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось вычислить по отпечаткам его обуви. Обвиняемый оказался слесарем. Преступления он совершал пока жильцов не было дома. Похищенное он складывал в пакеты, после чего сдавал в скупки и комиссионные магазины.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv