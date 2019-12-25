В Польше на свалке нашли бриллианты и драгоценности. Об этом сообщает издание TVP World.

В городе Водзислав-Слензский должен был пройти аукцион по продаже ювелирных украшений и бриллиантов. Их обнаружили на свалке в 2023 году. Самым ценным предметом считается золотое кольцо с бриллиантом весом три карата стоимостью 95 тысяч злотых. По решению суда в течение трех лет владельцы могли заявить свои права на находку.

Намеченные торги отменили после того, как городской музей выразил намерение включить находки в свою коллекцию. Сотрудники музея выразили уверенность в том, что эти драгоценности представляют собой культурное наследие города и могут обладать исторической ценностью.

