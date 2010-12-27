Точная дата открытия новых станций метро Фрунзенского радиуса станет известна в конце августа

Решение об открытии станций примут после результатов проверки Ростехнадзором.

Точная дата открытия трех новых станций метро "фиолетовой" ветки станет известна 30 августа после проверки всех систем, сообщили в Смольном.

По словам представителей города, самым важным является безопасность станций для пассажиров, поэтому с открытием спешить не стоит. Ростенхнадзор завершит проверку к концу августа, тогда же станет ясно, когда петербуржцы смогут воспользоваться новыми станциями метро Фрунзенского радиуса.

На данный момент рабочие успевают по срокам. "Шушары", "Проспект Славы" и "Дунайскую" планируют открыть в сентябре, по последней есть небольшие отставания, рассказали в Смольном.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции "Проспект Славы" занялись уборкой после строительных работ.

Фото: Piter.TV