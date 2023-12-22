Петербуржцам показали актуальные фото строящейся станции "Горный институт"

Станцию "Горный институт" петербургского метро планируют завершить к выборам губернатора.

Метростроители показали актуальное состояние будущей станции "Горный институт" Лахтинско-Правобережной линии. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Станцию "Горный институт" петербургского метро планируют завершить к выборам губернатора. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко ранее сообщил, что новая конечная станция 4-ой линии метрополитена может быть открыта к 1 сентября.

Известно, что будущая станция будет иметь два вестибюля – первый в районе пересечения Большого проспекта и 24-ой/25-ой линии Васильевского острова. Второй – рядом с перекрёстком 23-ей линии и Масляного канала. На станции установят четыре эскалатора. Также ранее технический хозяйственный поезд преодолел перегон от станции метро "Спасская" до "Горного института".

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Фото: Метрострой Северной столицы