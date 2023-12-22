Технический поезд добрался до платформ "Горного института"

В 2024 году будет введена в эксплуатацию станция "Горный институт".

Технический хозяйственный поезд добрался до платформ строящейся станции метрополитена "Горного института", рассказал портал "Строительный Петербург" со ссылкой на компанию "Метрострой Северной столицы".

Первый тестовый поезд по новому участку оранжевой ветки петербургского метро метростроители пустили 21 марта. Технический состав прошёл от станции "Спасская" к строящейся станции метро "Театральная". Хозяйственный поезд из двух мотовозов и двух платформ доставил специалистам необходимое оборудование.

Как рассказал ранее вице-губернатор Николай Линченко, в 2024 году станция метро "Театральная" будет оставаться транзитной. Но в 2024 году будет введена в эксплуатацию станция "Горный институт".

Видео: Метрострой Северной столицы