Петербуржцам показали состояние наклонного хода будущей станции "Горный институт"

Параллельно на станции продолжается отделка.

"Метрострой Северной Столицы" показал актуальное состояние наклонного хода будущей станции "Горный институт". Именно здесь метростроители устанавливают эскалаторы, которые уже в этом году смогут пропускать до 97 тысяч человек в сутки.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", уже завершен весь объем такелажных работ – опущены и смонтированы зоны четырех эскалаторов. Всего специалисты переместили 233 тонны необходимого оборудования. Впереди – выверка, монтаж и финальная отладка механизмов.

Параллельно на станции продолжается отделка: уложено около 5 900 квадратных метров гранита и мрамора на платформах, на 90% выполнен объем отделочных работ в инженерных и технических помещениях, идёт монтаж инженерных систем и прокладка коммуникаций.

Ранее Линченко рассказал о перспективах строительства петербургского метро. По словам вице-губернатора, будет введена в эксплуатацию в 2024 году станция "Горный институт", завершится строительство "Юго-Западной", "Путиловской".

Фото: Метрострой Северной Столицы