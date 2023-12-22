Линченко рассказал о перспективах строительства петербургского метро

В августе Петербург получит ещё два щита, произведенные на Обуховском заводе.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко рассказал о строительстве метро в Северной столице в 2024 году. Подробности опубликованы на портале "Строительный Петербург".

Запустили в тестовом режиме два щита, и более того, уже в ближайший месяц запустим и третий в части "Каретной. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

В августе Петербург получит ещё два щита, произведенные на Обуховском заводе. И тогда будет запущена полноценная проходка навстречу друг другу.

Также вице-губернатор рассказал, как обстоят дела со строящимися станциями метро на Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии и новой Красносельско-Калининской (коричневой) линии.

В 2024 году станция метро "Театральная" у нас все равно будет оставаться на транзит пока. Только мы будем проектировать вестибюль. Но мы вводим в эксплуатацию в 2024 году "Горный институт", мы завершаем строительство "Юго-Западной", "Путиловской". Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

В первом полугодии 2024 года в Петербурге завершится реконструкция станции метро "Чернышевская". Также идёт проработка документов для строительства метро от "Горного института" до станции "Морской фасад" и продолжается проектирование четырёх станций, востребованных в Красносельском районе: "Брестская", Улица Доблести", "Петергорское шоссе" и "Сосновая поляна".

Видео: портал "Строительный Петербург"