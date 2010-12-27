На станции "Проспект Славы" занялись уборкой после строительных работ

Стало известно, что сейчас на станции ведутся клининговые работы.

На станции метро "Проспект Славы" начались клининговые работы. Об этом сообщили в группе "Метростроя" ВКонтакте.

Также на данный момент на станции ведется монтаж витражей на световых карнизах, а в вестибюлях установили турникеты.

Станция "фиолетовой" ветки метро находится между "Международной" и "Дунайской", последняя из которых сейчас также строится. У "Проспекта Славы" будет два входа - на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы и на пересечении Альпийского переулка и проспекта Славы.

Планируется, что три новые станции - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" откроют 1 сентября 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции метро "Проспект Славы" запустили эскалаторы.

Фото: vk.com/metrostroy_arhiv