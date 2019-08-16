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Видео: на станции метро "Проспект Славы" запустили эскалаторы

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Также на видео попали работы по облицовке вестибюля.

В пятницу, 16 августа, в интернете появились видео запуска эскалаторов на станции метро "Проспект Славы". Их опубликовали в ВК-сообществе "Подземка от Podzemnika".

Судя по всему, эскалатор нормально работал в штатном режиме. Кроме того, на видео попали работы по облицовке вестибюля.

Напомним, что три новых станции метро Фрунзенского радиуса откроют 1 сентября. Помимо "Проспекта Славы" пассажиру смогут воспользоваться станциями "Дунайская" и "Шушары".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербуржцы стали чаще пользоваться комбинированными проездными.

Фото, видео: "Подземка от Podzemnika" / ВКонтакте

Теги: метрополитен спб, обкатка эскалаторов, проспект славы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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