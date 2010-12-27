Петербуржцы стали чаще пользоваться комбинированными проездными

По таким билетам можно ездить в наземном транспорте, метро и электричках.

В пятницу, 16 августа, в Петербурге подвели итоги использования комбинированных проездных билетов для наземного транспорта, метро и пригородных поездов. Из трех вариантов таких проездных горожане чаще всего пользовались пятидневными билетами. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Напомним, что комбинированные билеты для проезда появились в Петербурге с 31 мая 2019 года. Среди них: единый билет на месяц (5380 руб.), билет на пять суток (1068 руб.) и месячный билет "Метро плюс железная дорога" (4280 руб.).

Отметим, что проезд на железнодорожной станции по указанным билетам осуществляется в 30-километровой зоне от головных вокзалов, за исключением Ладожского.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что за лето из Петербурга выгнали 487 нелегальных мигрантов.

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