За лето из Петербурга выгнали 487 нелегальных мигрантов

Всего за 2019 год город покинули 1075 человек, среди которых больше всего граждан Узбекистана и Таджикистана.

За лето 2019 года из Петербурга вернули на Родину 487 мигрантов, которые нарушили режим пребывания в России. Всего за год из города выселили 1075 человек, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Чаще всех миграционный режим нарушали граждане Узбекистана и Таджикистана. На них соответственно пришлись 60% и 20% от общего числа депортированных. Также из Петербурга выселяли мигрантов из Индии, Нигерии, Камеруна, Алжира и других стран.

Все выселенные иностранцы в течение пяти лет не могут находиться на территории России. В Петербурге их часто ловят в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".

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Фото: Pixabay