Полицейские задержали одного из нападавших на продуктовый магазин

Правоохранителям предстоит установить личность еще двух злоумышленников.

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в нападении и ограблении продуктового магазина на проспекте Энгельса, 94. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 16 августа около трех часов ночи. Трое неизвестных в масках напали на продуктовый магазин и, угрожая пистолетом и ножом, потребовали у продавца деньги. Злоумышленники украли несколько тысяч рублей из кассы, а также похитили алкоголь в ящиках и мобильный телефон. После этого разбойники скрылись с места преступления.

Правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний молодой человек.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". На данный момент сумма ущерба устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают соучастников нападения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге злоумышленница представилась работником жилищной конторы и забрала 10 тысяч рублей.

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