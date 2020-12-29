На Васильевском острове полицейские задержали мужчин, угрожавших продавцу магазина

Полицейские изъяли пневматический пистолет, аэрозольный баллончик, 4 метательных ножа.

На Васильевском острове полицейские оперативно задержали мужчин, угрожавших продавцу магазина. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

В полицию 24 января в 16:08 поступило сообщение от продавца продуктового магазина, который находится одном из домов по 21-ой линии В.О. Женщина сообщила, что в помещение вошли двое мужчин и направили в ее сторону предмет, похожий на пистолет. Продавец сообщила им, что они находятся под камерой видеонаблюдения, после чего один из мужчин распылили на объективы неустановленную жидкость из аэрозольного баллончика.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали двоих неработающих петербуржцев 40 и 49 лет. У женщины принято заявление об угрозе убийством. В отношении задержанных составлены административные протоколы. Полицейские изъяли пневматический пистолет, аэрозольный баллончик, 4 метательных ножа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также накануне с крыши дома на Васильевском острове сняли неадекватного мужчину.

Видео: Piter.tv