С крыши дома на Васильевском острове сняли неадекватного мужчину

Вечером 24 января на крыше одного из домов на Васильевском острове заметили мужчину. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось воспользоваться спецтехникой, чтобы добраться до нарушителя и помочь ему. Об этом сообщили городские службы.
Мужчина прогуливался по крыше 9-го дома на Среднем проспекте. Ситуация усугубилась тем, что он вел себя неадекватно и не поддавался на уговоры. На помощь к спасателям пришел психолог. После двухчасовой беседы нарушитель все-таки согласился спуститься на землю. Сотрудники МЧС обвязали его страховкой и спустили вниз. После этого петербуржца осмотрели врачи скорой помощи.
Как молодой человек оказался на крыше, и почему он был в неадекватном состоянии, предстоит выяснить правоохранителям.
Ранее петербуржцу дали условный срок за избиение полицейского в кафе в Шушарах.
Фото: pixabay.com
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