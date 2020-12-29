С крыши дома на Васильевском острове сняли неадекватного мужчину

Он два часа не поддавался на уговоры и отказывался взаимодействовать со спасателями.

Вечером 24 января на крыше одного из домов на Васильевском острове заметили мужчину. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось воспользоваться спецтехникой, чтобы добраться до нарушителя и помочь ему. Об этом сообщили городские службы.

Мужчина прогуливался по крыше 9-го дома на Среднем проспекте. Ситуация усугубилась тем, что он вел себя неадекватно и не поддавался на уговоры. На помощь к спасателям пришел психолог. После двухчасовой беседы нарушитель все-таки согласился спуститься на землю. Сотрудники МЧС обвязали его страховкой и спустили вниз. После этого петербуржца осмотрели врачи скорой помощи.

Как молодой человек оказался на крыше, и почему он был в неадекватном состоянии, предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее петербуржцу дали условный срок за избиение полицейского в кафе в Шушарах.

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