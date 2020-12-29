Петербуржцу дали условный срок за избиение полицейского в кафе в Шушарах

Правоохранитель не получил травм.

Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Устинова, который избил полицейского в кафе в Шушарах 21-го сентября 2020. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел в помещении на Первомайской улице, 8. Посетитель агрессивно отреагировал на правомерные действия полицейского. Правоохранитель хотел доставить его в отдел полиции для получения объяснений, но тот начал применять силу. Он толкнул оперуполномоченного, кулаком ударил по голове, из-за чего полицейский упал. Представитель власти не получил повреждений.

Суд установил, что Устинов не был ранее судим, имеет хорошую характеристику с работы, страдает от хронического заболевания. В связи с этим его приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также с мужчины взыскали 20 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что несовершеннолетнего оштрафовали за употребление наркотиков. Он принял запрещенное вещество на глаза у полицейского.

Фото: Piter.TV