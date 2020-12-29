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Несовершеннолетнего оштрафовали за употребление наркотиков. Он принял запрещенное вещество на глаза у полицейского
Сегодня, 9:29
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nadezhda_sib

Несовершеннолетнего оштрафовали за употребление наркотиков. Он принял запрещенное вещество на глаза у полицейского

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Мальчика признала виновной комиссия по делам несовершеннолетних.

Судебные приставы взыскали с 17-летнего подростка 4 тыс. рублей за употребление наркотических средств. Административное правонарушение произошло на глазах у полицейского, который позже составил протокол и отравил несовершеннолетнего в больницу. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

В протоколе правонарушения говорится о том, что молодого человека поймали днем 25 мая 2020. Он употребил наркотическое вещество в общественном месте. Инспектор вызвал скорую помощь и мальчика госпитализировали. После лечения в медучреждении его поставили на диспансерное наблюдение.

В районный отдел судебных приставов обратилась мама петербуржца и оплатила штраф.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец не смог продать машину, пока не оплатил 105 штрафов ГИБДД за лихую езду. 

Фото: пресс-служба УФССП по СПб 

Теги: наркотики, судебные приставы, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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