Несовершеннолетнего оштрафовали за употребление наркотиков. Он принял запрещенное вещество на глаза у полицейского

Мальчика признала виновной комиссия по делам несовершеннолетних.

Судебные приставы взыскали с 17-летнего подростка 4 тыс. рублей за употребление наркотических средств. Административное правонарушение произошло на глазах у полицейского, который позже составил протокол и отравил несовершеннолетнего в больницу. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

В протоколе правонарушения говорится о том, что молодого человека поймали днем 25 мая 2020. Он употребил наркотическое вещество в общественном месте. Инспектор вызвал скорую помощь и мальчика госпитализировали. После лечения в медучреждении его поставили на диспансерное наблюдение.

В районный отдел судебных приставов обратилась мама петербуржца и оплатила штраф.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец не смог продать машину, пока не оплатил 105 штрафов ГИБДД за лихую езду.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб