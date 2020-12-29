Петербуржец не смог продать машину, пока не оплатил 105 штрафов ГИБДД за лихую езду

После неудачной попытки продать автомобиль петербуржец решил погасить свою задолженность по 105 штрафам ГИБДД на общую сумму более 70 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба судебных приставов по Петербургу.
Водитель систематически игнорировал скоростной режим, но оплачивать штрафы не торопился. После того, как он не смог продать свою машину, нарушитель обратился в районный отдел судебных приставов. Сделка сорвалась из-за того, что 34-летнему гражданину запретили осуществлять регистрационные действия в отношении иномарки. После этого он сразу же выплатил всю сумму.
Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности. Всего на его счету около 200 штрафов ГИБДД, общая сумма которых составляла более 123 тыс. рублей.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербуржец расплатился с долгами ради новогоднего подарка жене.
Фото: пресс-служба УФССП по СПб
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все