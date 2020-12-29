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Петербуржец расплатился с долгами ради новогоднего подарка жене
Сегодня, 9:48
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Петербуржец расплатился с долгами ради новогоднего подарка жене

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В ином случае машину нельзя было бы продать и купить новую.

Петербуржец смог купить автомобиль жене в качестве новогоднего подарка после того, как расплатился с долгами. В общем он задолжал налоговой инспекции, бизнес-партнеру и ОГИБДД около 160 тыс. рублей. Об этом рассказала пресс-служба судебных приставов по Петербургу. 

В отношении должника возбудили исполнительные производства в Колпинском районе. Из-за этого 40-летний предприниматель не смог снять с учета старый автомобиль и, как следствие, продать его и купить новый. Узнав об этом, мужчина решил все же расквитаться с долгами и полностью оплатил сумму. После этого судебные приставы сняли запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. 

Ранее петербуржец выплатил долги по алиментам ради поездок на автомобиле. Он не выплачивал алименты на содержание двух дочерей.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб 

 

Теги: долг, новый автомобиль, подарок на новый год, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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