Петербуржец расплатился с долгами ради новогоднего подарка жене

Петербуржец смог купить автомобиль жене в качестве новогоднего подарка после того, как расплатился с долгами. В общем он задолжал налоговой инспекции, бизнес-партнеру и ОГИБДД около 160 тыс. рублей. Об этом рассказала пресс-служба судебных приставов по Петербургу.
В отношении должника возбудили исполнительные производства в Колпинском районе. Из-за этого 40-летний предприниматель не смог снять с учета старый автомобиль и, как следствие, продать его и купить новый. Узнав об этом, мужчина решил все же расквитаться с долгами и полностью оплатил сумму. После этого судебные приставы сняли запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства.
Ранее петербуржец выплатил долги по алиментам ради поездок на автомобиле. Он не выплачивал алименты на содержание двух дочерей.
Фото: пресс-служба УФССП по СПб
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