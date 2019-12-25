Петербуржец выплатил долги по алиментам ради поездок на автомобиле

Приставы собрались ограничить должника в праве водить машину.

Житель Приморского района Петербурга выплатил долги по алименты из-за любви к своему автомобилю. В пресс-службе УФССП города рассказали подробности.

Как выяснилось, мужчина обязан судом выплачивать на содержание двух дочек 4,5 прожиточных минимума, однако мужчина вносил неполные суммы и таким образом накопил задолженность в 100 тысяч рублей. Приставы запретили петербуржцу выезжать за пределы страны, арестовали счета и, наконец, собрались временно ограничить мужчину возможности управлять машиной. К такой мере должник оказался не готов и оперативно выплатил всю сумму. Отмечается, что текущие алиментные платежи контролирует судебный пристав.

В УФССП сообщили, что на данный момент временно лишили водительских прав порядка 2900 должников по алиментов, мера позволила взыскать в пользу детей почти 62 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, что долги по зарплатам петербуржцев составляют более 124 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV