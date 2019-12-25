Долги по зарплатам петербуржцев составляют более 124 миллионов рублей

В соседнем регионе, в Ленобласти, показатель значительно ниже.

В начале декабря текущего 2020 года просроченная задолженность по заработной плате в Петербурге составляет 124, 7 миллиона рублей.Такие данные привели на сайте Петростата в понедельник, 14 декабря.

В соседнем регионе, в Ленобласти, показатель значительно ниже: всего лишь 3,6 миллиона рублей. Почти год назад, по данным "Коммерсанта", 1 января 2020 года, долг по зарплате в Петербурге достигнул 145,3 миллионов рублей. В июне этого года организации должны были выплатить своим сотрудникам 79,3 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что в Смольном объяснили, почему ввели новогодний локдаун без консультации с бизнесом.

Фото: Piter.TV