Смольный выделит 500 млн рублей на льготные кредиты для бизнеса

Деньги получит Фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса.

В четверг, 10 декабря, замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявил, что администрация Петербурга выделит полмиллиарда рублей на поддержку бизнеса, сообщили "Невские новости".

Средства получит Фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса. У предпринимателей появится возможность взять кредит на год со ступенчатым повышением ставки. Ставка в первый год составит один процент, во второй – два, в третий – три. Это произойдет в начале следующего года. Займы дадут общепиту, туристическим компаниям, представителям сферы развлечений и event-индустрии, заведениям, которые продают алкоголь.

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Фото: Piter.TV