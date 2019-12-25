В Смольном объяснили, почему ввели новогодний локдаун без консультации с бизнесом

Это решение приняли из-за резкого роста числа больных коронавирусом.

Бизнесменам объяснили, почему ввели очередные коронавирусные ограничения без консультации с ними. Это было необходимо в связи с резким ростом числа заболевших в городе. Об этом в эфире программы "Инсайд" в соцсетях "Фонтанки" рассказал глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности и заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Чиновник заявил, что от недели к неделе количество заболевших доходило до 21%, в среднем до 17%. За месяц заболеваемость коронавирусом возросла в разы. Решение о введении новогоднего локдауна принималось с трудом и в сжатые сроки.

О новых коронавирусных ограничениях Смольный объявил 2 декабря. Согласно требованиям правительства и Роспотребнадзора, с 30 декабря по 10 января в городе должны быть закрыты все музеи, театры, концертные площадки и другие организации исполнительских искусств. С 30 декабря по 3 января введен запрет на работу общепита. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны, бары и кафе смогут принимать посетителей до 19 часов. Смольный готов к диалогу с рестораторами.

Фото: pixabay.com