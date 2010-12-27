В Петербурге злоумышленница представилась работником жилищной конторы и забрала 10 тысяч рублей

Пенсионерка отдала неизвестной деньги, так как надеялась, что ей поменяют батареи в квартире.

Неизвестная обокрала 80-летнюю женщину, представившись работником жилищной конторы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В четверг, 15 августа, в полицию Калининского района поступило заявление от петербурженки 1939-го года рождения. Потерпевшая рассказала о том, что к ней в квартиру на улице Федосеенко пришла женщина, которая предложила пенсионерке поменять батареи. По словам злоумышленницы, батареи могли разорваться из-за долгого периода эксплуатации. Перед этим гражданка осмотрела кухню и ванную комнату.

Хозяйка квартиры согласилась заменить батареи, но наличных денег у нее не оказалось. Она отдала "сотруднице" жилищной конторы 10 тысяч рублей после того, как сняла их с банковской карты.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего



Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский бизнесмен незаконно обналичил около 9,5 млн рублей.

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