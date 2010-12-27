Петербургский бизнесмен незаконно обналичил около 9,5 млн рублей

Он использовал реквизиты своей коммерческой фирмы, чтобы снимать деньги юридических лиц.

Во вторник, 13 августа, в Петербурге задержали бывшего руководителя коммерческой фирмы. По предварительным данным, 57-летний бизнесмен использовал реквизиты своей организации, чтобы обналичивать деньги юридических лиц. Таким образом подозреваемый обогатился на сумму около 9,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти.

Бывшего предпринимателя задержали оперативники регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, а также сотрудники УФСБ по городу и области. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность", за которою наказывают принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы до семи лет.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что неизвестные похитили у петербуржца скрипку за 3 тыс. евро.

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