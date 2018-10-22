Неизвестные похитили у петербуржца скрипку за 3 тыс. евро

Общая сумма ущерба составила 3800 евро.

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который похитил скрипку и различные предметы к ней на общую сумму 3800 евро. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 16 августа, в УМВД России по Московскому району Петербурга обратилась 42-летняя женщина, она работает концертмейстером в одном из театров города на Неве. Дело в том, что у ее несовершеннолетнего сына украли скрипку стоимость 3 тыс. евро, а также смычок и скрипичный футляр на общую сумму 800 евро.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту хищения музыкального инструмента.

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