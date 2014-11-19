Вивальди под небом в Никольских рядах

Концерт "Вивальди под небом" состоится 26 июля в Никольских рядах. Начало - 19:00. Ценз - 0+

В самое теплое время года под прекрасным Петербургским небом прозвучат лучшие сочинения одного из самых известных композиторов всех времен!

Музыка Антонио Вивальди исключительно яркая и стремительная, что делает ее понятной современному слушателю, но при этом требующая виртуозной техники от музыкантов. В программе вечера всеми любимые Времена года и не только… Помимо струнного ансамбля в программе также будут представлены вокальные сочинения Мастера, а ряд номеров откроются в новом ключе вместе с флейтой!

Amadeus Concerts извлекли её из стен концертных залов под звезды… Под открытым небом слушать Вивальди – это невероятно!

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии

Подробная информация на сайте www.amadeusconcerts.ru

Фото предоставлено организатором Amadeus Concerts

