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Скрипача Большого театра избили в караоке за просьбу не петь кальянный рэп

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Драка попала на запись с камеры видеонаблюдения.

Скрипача Большого театра Рустама Салейманова избили в караоке. Соответствующее заявление в Telegram-канале сделали авторы издания Mash. Журналисты отметили, что преступление произошло  на территории района Киевского вокзала в российской столице после того, как музыкант попросил посетителей заведения не петь "кальянный" рэп. По данным источника, нападение на артиста зафиксировано еще 2 февраля. Кадры попали на запись с камеры видеонаблюдения, установленной в коридоре учреждения. Салейманов находился с компанией друзей в одной из комнат  Во время отдыха ему не понравились звуки, которые доносились из соседнего помещения. Молодой человек сделал сидящим там людям замечание. В результате возникшего конфликта молодые люди устроили драку.

Биф закончился дракой комната на комнату, побитыми лицами и вызовом полиции.

сообщение ТГ-канала Mash

Петербуржца, отбывающего наказание, обвинили в хулиганстве и изнасиловании 30-летней давности.

Фото и видео: Telegram / Mash

Теги: большой театр, избиение, скрипка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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