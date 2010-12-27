Пенсионерка заподозрила зятя в изнасиловании двух дочерей во Всеволожском районе

Она пожаловалась на подозреваемого мужчину в полицию.

В четверг, 15 августа, в полицию Всеволожского района поступили сведения о сексуальном насилии над двумя маленькими детьми. По предварительным данным, преступление совершил 39-летний отец обеих девочек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тревогу забила 64-летняя теща подозреваемого. Она написала на зятя заявление, согласно которому мужчина надругался над двумя своими детьми. Пенсионерка не уточнила, когда и где именно это произошло. Известно лишь то, что подозреваемый проживает в городе Мурино.

Кузьмоловский отдел полиции передал материалы дела в Следственный комитет. На данный момент по заявлению пенсионерки проводят проверку.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двое малышей помогли матери временно избежать тюремного заключения.

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