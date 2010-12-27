Двое малышей помогли матери временно избежать тюремного заключения

Свой срок 20-летняя жительница Ленобласти получила за то, что склоняла несовершеннолетнюю подругу к употреблению наркотиков.

В четверг, 15 августа, Выборгский суд Ленобласти приговорил 20-летнюю жительницу поселка Перово к пяти годам лишения свободы. Молодую женщину обвинили в том, что она склоняла несовершеннолетнюю знакомую к употреблению наркотиков. Поскольку у осужденной на иждивении находятся двое маленьких детей, исполнение приговора отсрочили на 13 лет. Об этом сообщила пресс-служба областной прокураторы.

Малолетняя мать получила срок за посиделки со своей подругой. Подсудимая предложила несовершеннолетней попробовать наркотики и передала ей самодельное устройство для курения.

Теперь осужденная отправится отбывать наказание в 2032 году, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет.

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