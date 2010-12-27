Ночью в Ленобласти полыхал большой частный дом

Огонь охватил площадь 30 квадратных метров.

В ночь на 16 августа в СНТ "Ленгрипротранс" в Гатчинском районе Ленобласти загорелся большой частный дом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по области, сообщение о пожаре поступило в 01:30. На место ЧП прибыли спасатели двух дежурных смен и добровольная пожарная дружина СНТ "Ленгипротранс" в составе десяти человек и трех единиц спецтехники. К этому моменту огонь охватил площадь 30 квадратных метров. Полностью справиться с возгоранием удалось в 03:03.

На снимках, опубликованных в сети, видно, что огонь полностью уничтожил крышу здания и некоторые стены. Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара установят специалисты.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб