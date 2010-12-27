Рабочего убило током на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Погибший был сотрудником подрядной организации.

Около 11 утра 15 августа на крупнейшем в мире неатомной ледоколе "Виктор Черномырдин" произошло ЧП. Во время ремонтных работ на судне погиб 32-летний рабочий. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на пресс-службу "Адмиралтейских верфей".

Погибший был электромонтажником и получил смертельный удар током. Мужчина трудился на ледоколе от лица подрядной организации.

В ноябре прошлого года на ледоколе "Виктор Черномырдин" произошел пожар. В результате инцидента пострадали два человека. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". По версии следствия, на судне неосторожно обращались с открытым огнем.

Фото: Википедия / Bestalex