Неизвестные напали на магазин на Долгоозерной улице с оружием

Злоумышленники вынесли из магазина продукцию на пять тысяч рублей.

В пятницу, 26 февраля, на магазин, который находится на Долгоозерной улице, 14к2, напали неизвестные с оружием. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером в ТРК "5 Озер" в магазин "Спортмастер" зашли двое молодых петербуржцев и, демонстрируя оружие за спиной, вынесли продукцию на пять тысяч рублей. Сотрудники магазина не смогли их задержать. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

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Видео: Piter.TV