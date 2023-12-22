Водоканал подключает станцию метро "Чернышевская" к холодному водоснабжению

В настоящее время для автомобилистов ограничено движение.

Водоканал Петербурга подключает станцию метро "Чернышевская" к холодному водоснабжению. Специалисты предприятия ведут работы по подключению на проспекте Чернышевского, д. 20.

Предприятие планирует завершить работы 18 апреля. Полное включение водопроводной сети будет произведено 22 апреля, после чего "Чернышевская", закрытая на реконструкцию, будет обеспечена холодным водоснабжением.

Фото: Водоканал

В настоящее время для автомобилистов ограничено движение по проспекту Чернышевского от Кирочной ул. до ул. Фурштадтской по четной стороне.

В марте кровля на станции "Чернышевская" была обновлена на 80%.

Фото: Piter.tv