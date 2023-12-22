Кровля на станции "Чернышевская" обновлена на 80%

Помимо этого, метростроители начали монтировать декоративные окна.

Специалисты АО "Метрострой Северной Столицы" на станции петербургского метрополитена "Чернышевская" установили самые важные элементы четырех узкобалюстрадных эскалаторов собственного производства компании. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного сегодня, 21 марта.

После состоится монтаж ступеней и цепей. Устройство новой металлической кровли, пришедшей на смену деревянной, завершено на 80%.

Кроме того, отмечается, что в настоящий момент ведется внутренняя отделка. Речь идет об облицовке пространства вестибюля, отделочных работах в служебных помещениях на уровне кассового зала и подвальных технических. Уложено уже более 1,3 тыс. "квадратов" камня из запланированных 1,7 тыс. Работы по монтажу этого материала по внешнему периметру, без учета фасадных окон и вентиляционных решеток, выполнены на 90%.

Помимо этого, метростроители начали монтировать декоративные окна. В ближайшее время стартуют демонтаж строительных лесов и подготовка к финальному этапу реконструкции – размещению архитектурных элементов. Планируется, что "Чернышевская" заработает в первом полугодии 2024-го.

Напомним, ранее станцию не обновляли порядка 65 лет. Она открылась в 1958 году и давно требовала реконструкцию. После завершения работ увеличится пропускная способность "Чернышевской" – она сможет принимать на 6,5 тыс. пассажиров в день больше.

Ранее на Piter.TV: двери на новых станциях метро "Путиловская" и "Казаковская" обойдутся в 683 млн рублей.

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной Столицы"