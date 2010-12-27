Коллекционные жетоны с изображением новых станций метро Фрунзенского радиуса будут стоить 45 рублей

Они поступят в продажу после открытия "Проспекта Славы", "Дунайской" и "Шушар".

ГУП "Петербургский метрополитен" выпустит новые коллекционные жетоны в честь открытия новых станций метро Фрунзенского радиуса, сообщила пресс-служба предприятия.

Пассажиры смогут купить жетоны с изображением новых станций и электродепо "Южное" за 45 рублей. Они поступят в кассы с момента открытия "Проспекта Славы", "Дунайской" и "Шушар".

Стоимость коллекционных жетонов в блистерах составит 390 рублей за каждый вид. В пресс-службе предупредили о том, что тираж жетонов ограничен.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на "Яндекс.Картах" отметили новые станции Фрунзенского радиуса.

Фото: metro.spb.ru