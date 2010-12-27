Станции Фрунзенского радиуса заработают 5 сентября

Ранее их планировалось открыть 1 сентября.

В Петербурге объявили точную дату открытия новых станций метро "проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Первые поезда по Фрунзенскому радиусу поедут 5 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"Конструктивная готовность станций на сегодняшний день – 100%. Закончены отделочные работы, смонтированы все инженерные системы, противопожарная система и освещение, установлено необходимое оборудование для оперативного обеспечения запуска. Сейчас идет отладка работы видеокамер", – говорится в сообщении.

В Смольном также отметили, что до последней станции радиуса – "Шушары" – будет организовано автобусное движение из Колпино, поселков Шушары и Славянка.

Напомним, открытие станций Фрунзенского радиуса постоянно переносили. Последней датой в администрации называли 1 сентября.

Ранее Piter.TV рассказывал, что ГУП "Петербургский метрополитен" выпустит новые коллекционные жетоны в честь открытия новых станций метро Фрунзенского радиуса.