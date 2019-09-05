Возле станции "Проспект Славы" собралась толпа петербуржцев

Люди стоят у входа в вестибюль с раннего утра.

Возле станции метро "Проспект Славы", которая должна открыться 5 сентября, собралась толпа петербуржцев. Люди стоят у входа в вестибюль с раннего утра. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Горожане ждали открытия станции несколько лет. С самого раннего утра они пытались попасть на "Проспект Славы", однако сотрудники метро разворачивали их прямо у входа.

Три новых станции метро "фиолетовой" ветки — "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы" – должны были открыться 5 сентября. Однако сегодня после совещания Беглов принял решение перенести дату открытия на неопределенный срок. На станциях продолжится тестирование.

Видео: Piter.TV