  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:36
315
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Возле станции "Проспект Славы" собралась толпа петербуржцев

0 0

Люди стоят у входа в вестибюль с раннего утра.

Возле станции метро "Проспект Славы", которая должна открыться 5 сентября, собралась толпа петербуржцев. Люди стоят у входа в вестибюль с раннего утра. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Горожане ждали открытия станции несколько лет. С самого раннего утра они пытались попасть на "Проспект Славы", однако сотрудники метро разворачивали их прямо у входа.

Три новых станции метро "фиолетовой" ветки — "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы" – должны были открыться 5 сентября. Однако сегодня после совещания Беглов принял решение перенести дату открытия на неопределенный срок. На станциях продолжится тестирование.

Видео: Piter.TV

Теги: метро петербурга, новые станции, проспект славы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 11:50

Вот после такого и верь словам госпадина беглова:открытие в 11:00 05.09.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии