Возле станции "Проспект Славы" собралась толпа петербуржцев

Возле станции метро "Проспект Славы", которая должна открыться 5 сентября, собралась толпа петербуржцев. Люди стоят у входа в вестибюль с раннего утра. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Горожане ждали открытия станции несколько лет. С самого раннего утра они пытались попасть на "Проспект Славы", однако сотрудники метро разворачивали их прямо у входа.
Три новых станции метро "фиолетовой" ветки — "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы" – должны были открыться 5 сентября. Однако сегодня после совещания Беглов принял решение перенести дату открытия на неопределенный срок. На станциях продолжится тестирование.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )
Вот после такого и верь словам госпадина беглова:открытие в 11:00 05.09.