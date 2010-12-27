Три новых станции метро откроются в Петербурге 5 сентября

В метрополитене появились обновленные схемы.

В четверг, 5 сентября, в Петербурге откроются три новых станции метро Фрунзенского радиуса. Об этом пишет пресс-служба подземки Северной столицы.

В метрополитене уже повесили обновленные схемы, на которых появились станции "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы".

Ранее в метро Петербурга сообщили, что новые схемы необходимо разместить в 1600 вагонах и в каждом вестибюле. Специалисты заявили, что за один день сделать это невозможно.

Ранее мы писали, что мальчик получил легкие травмы после того, как его руку зажевало на эскалаторе "Чкаловской".

Фото: Piter.TV